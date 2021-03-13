Продюсер шоу «Холостяк» рассказал, как выбирали невест для Тимати

В воскресенье, 14 марта, на ТНТ стартует самый яркий и незабываемый сезон «Холостяка» с участием рэпера Тимати. Продюсер программы Армен Оганян рассказал некоторые подробности шоу.

Съемки проекта были начаты сразу после расставания звезды с возлюбленной Анастасией Решетовой. По словам продюсера, сомнения в правильном выборе героя окончательно ушли после того, как на сайте вырос приток анкет-заявок.

«Не использовать это было бы огромным упущением», — рассказал Оганесян Piter.TV.

Невест для Тимати выбирали в несколько этапов. Сначала заявки обрабатывали кастинг-директор и ее помощницы, потом претендентки записывали короткую видеовизитку, после чего уже проходит личный кастинг.

Продюсер также признался, что некоторые правила проекта с рэпером были изменены. Например, обычно герои видят претенденток впервые в шоу, однако музыкант даже лично пригласил некоторых участниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники «Холостяка» отказываются смотреть новый сезон шоу из-за Тимати.