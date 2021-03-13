Ночью 20 спасателей тушили пожары в двух частных домах в Ленобласти

Ночью в Ленобласти произошло сразу два пожара на территории частных домов — в Тосненском и Гатчинском районах. Информация о пострадавших выясняется.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 13 марта. На Вороньем острове Тосненского района пожар случился в частном доме на площади 138 квадратных метров. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 2:40, после чего к месту происшествия были направлены 12 сотрудников на трех спецмашинах. К 3:47 пламя ликвидировали.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в 3:18 огнеборцы получили сигнал о пожаре в деревне Большое Рейзено. Пламя охватило площадь в 72 «квадрата» частной постройки. Восемь спасателей, прибывших на двух спецмашинах, потушили дом к 4:15.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства возгораний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из туберкулезной больницы на Тореза во время пожара эвакуировали 25 человек.