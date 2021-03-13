Стало известно о смерти народного артиста Стахана Рахимова

Певец скончался в возрасте 83 лет.

Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов скончался, о чем сегодня, 13 марта, сообщил в социальной сети «Вконтакте» представитель Москонцерта Валерий Корн. Причина смерти не называется, Рахимову было 83 года.

Незадолго до этого умерла супруга артиста – советская и российская певица Алла Йошпе, ее не стало 30 января 2021 года. Напоминаем, что Рахимов родился в Узбекистане, но учился в Московском энергетическом институте. Свою профессиональную карьеру артист начал в 1963 году.

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