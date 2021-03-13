Скончалась Татьяна Кустодиева, искусствовед Эрмитажа и внучка известного художника

В Петербурге скончалась искусствовед Татьяна Кустодиева, которая занималась в Эрмитаже исследованием творчества Леонардо да Винчи, Рафаэля и других гигантов эпохи Возрождения.

Трагическую новость сообщили в сообществе Государственного музея Эрмитаж в социальной сети «Вконтакте». Заслуженного работника культуры не стало на 88-м году жизни.

«Это блестяще эрудированная, яркая и красивая женщина с сильным характером», — говорится в сообщении.

Внучка известного художника Бориса Кустодиева проработала в Эрмитаже более 60 лет. Она создала объемный каталог эрмитажной коллекции итальянской живописи XIII – XVI веков, была автором множества монографий, научных статей и книг на данную тему.

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