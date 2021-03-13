Организаторы «Евровидения» увидели политический контекст в песне из Белоруссии и не допустили ее

"Евровидение" должно состояться в этом году. Фото: pixabay.com

"Евровидение" должно состояться в этом году. Фото: pixabay.com

Стране предложили прислать другую, иначе страна будет дисквалифицирована.

Европейский вещательный союз принял решение не допустить песню из Белоруссии под названием «Я научу тебя», которую исполняет группа «Галазы ЗМеста». Эксперты, изучившие текст композиции, заявили, что в нем есть политический контекст. Об этом пишет ТАСС.

Организаторы конкурса уже связались с телекомпанией БТРК и предложили ей изменить выбор. В противном случае страна будет дисквалифицирована.

Отмечается, что анализ песни показал, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». В союзе добавили, что это не первая подобная ситуация и в ней нет ничего страшного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что появилось видео песни, с которой Манижа будет представлять Россию на «Евровидении».