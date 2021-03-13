Диетолог рассказал, как избежать переедания

Эксперт посоветовал начинать прием пищи с отрубей, тогда удастся избежать переедания.

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какой продукт помогает избежать переедания. Таковым оказались отруби, которые стоит употреблять перед началом пищи. Об этом эксперт заявил на YouTube-канале.

Продукт, представляющий из себя оболочку зерна, подарит чувство насыщения и благодаря этому человек съест меньше. Достаточно съесть всего одну ложку отрубей и запить ее водой.

Напоминаем, что Ковальков советовал худеющим отказаться от кефира по вечерам и предложил заменить его кусочком мяса, рыбы или сырыми овощами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американские диетологи развеяли мифы о здоровом питании. В частности, эксперты советуют не разделять продукты на плохие и хорошие, чтобы не провоцировать появления чувства вины при употреблении в пищу «плохих» блюд.