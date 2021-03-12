Американские диетологи развеяли мифы о здоровом питании

Американские диетологи развеяли мифы о здоровом питании
Фото: pixabay

Диетологи из США развеяли несколько мифов вокруг здорового питания и призвали не бояться бросать диеты ради сбалансированного рациона.

В частности, эксперты советуют не разделять продукты на плохие и хорошие, чтобы не провоцировать появления чувства вины при употреблении в пищу «плохих» блюд. Кроме того, голодание по вечерам может привести лишь к бессоннице. Лучше ужинать в комфортное для организма время, чтобы не ложиться спать, думая о еде.

Нутрициолог Лиза Янг добавляет, что полезно включить в рацион цельнозерновые продукты, фрукты, крахмалистые овощи, овес, киноа и бурый рис, а также стоит подобрать подходящее конкретно вам число приемов пищи — от 3 до 6. Белый хлеб, рис, макароны, картофель, так часто пугающие желающих похудеть, можно просто сочетать с полезными продуктами — курицей, овощами, стручковой фасолью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем опасно превышение допустимого уровня соли в дневном рационе.

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