Коронавирус унес жизни еще 43 петербуржцев

За минувшие сутки в Петербурге скончались 43 пациента с коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 13 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, число умерших от коронавируса в городе увеличилось до 11,6 тыс.

В летальной статистике Петербург занял второе место. На первой строчке списка оказалась Москва с 52 умершими. Третье место у Подмосковья, там зафиксировали 30 летальных исходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 943 петербуржца. Город остался на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19.