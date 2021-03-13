Коронавирус унес жизни еще 43 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 43 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

За минувшие сутки в Петербурге скончались 43 пациента с коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 13 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, число умерших от коронавируса в городе увеличилось до 11,6 тыс.

В летальной статистике Петербург занял второе место. На первой строчке списка оказалась Москва с 52 умершими. Третье место у Подмосковья, там зафиксировали 30 летальных исходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 943 петербуржца. Город остался на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19.

новости СПб пандемия умершие от коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве на форуме задержали экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
В Ленобласти в субботу потеплеет до +5 градусов
Россияне рассказали, за какую зарплату готовы терпеть плохую работу
Коронавирус унес жизни еще 43 петербуржцев
В Петербурге сын мог обокрасть собственную пожилую мать
В России за сутки выявили 9 908 случаев COVID
После аварии под Волховом госпитализировали водителя с серьезными переломами
ВОЗ одобрила применение вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson