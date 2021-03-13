В Петербурге коронавирус подхватили еще 943 петербуржца

В Петербурге коронавирус подхватили еще 943 петербуржца
Горожан просят использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 943 петербуржца сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно сегодня, 13 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 600 жителей. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 127 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что формирование общего иммунитета в Петербурге перенесли на месяц

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