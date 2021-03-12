Формирование общего иммунитета в Петербурге перенесли на месяц

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил о том, что сроки формирования коллективного иммунитета петербуржцев сдвинуты на август.

Он отметил, что к 1 августа вакцинацию от коронавируса должны пройти 1,2 млн жителей.

Ранее власти города заявляли, что к 1 июля привить 3,5 млн жителей Петербурга.

С начала пандемии в Северной столице выявлено 378705 случаев заражения COVID-19. Скончались 11573 человека. Выздоровело 326101 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.