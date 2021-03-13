В Ленобласти в субботу потеплеет до +5 градусов

В Ленобласти в субботу потеплеет до +5 градусов
На дорогах возможен гололед. Фото: pixabay,com

В Ленобласть придет долгожданная оттепель. В некоторых районах области может идти мокрый снег и дождь.

В субботу, 13 марта, температура воздуха в регионе прогреется до +5 градусов. В ночное время столбик термометра будет колебаться от -1 до -6 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, ссылаясь на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на дорогах, вероятнее всего, будет гололедица и талый снег, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сегодня потеплеет до +4 градусов и пойдет дождь.

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