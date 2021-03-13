В субботу в Петербурге потеплеет до +4 градусов и пойдет дождь

Выходные в Северной столице начнутся с небольшого снега, плавно переходящего в дождь. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В субботу, 13 марта, синоптическая ситуация будет определяться теплым сектором атлантического циклона, названного немецкими синоптиками «Клаус». Он сохранит облачную и ветреную погоду.

Температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 2-4 градусов, в Ленобласти потеплеет до +5 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 метро в секунду, в начале дня порывистый.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупреждали о частой смене погоды в марте.