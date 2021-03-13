Депутата ЗакСа Резника задержали в Москве

Депутата ЗакСа Резника задержали в Москве
Депутат Максим Резник. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Политика подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника сегодня, 13 марта, задержали в Москве во время форума «Муниципальная Россия». Об этом он рассказал в социальной сети «Вконтакте» на своей странице.

«Обвиняют в «сотрудничестве с нежелательной организацией». Будут оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ»,

— написал политик.

Всего на форуме задержали около 150 человек. Среди них – политические деятели и журналисты. Илья Яшин заявил, что полицейские явились на мероприятие спустя 40 минут после начала и начала задерживать людей. Сейчас их разводят по отделам полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что арестован предполагаемый хозяин наркофермы, которую посещал депутат Резник. По версии следствия, не позднее 9 марта мужчина купил части конопли от 6 до 100 грамм.

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