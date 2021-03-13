В Кронштадте в 2021 году отремонтируют восемь спортивных площадок

Власти хотят, чтобы у местных жителей была возможность заниматься спортом и летом, и зимой.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 13 марта, побывал в Кронштадте и осмотрел спортивные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего в городе оборудованы 25 спортплощадок, на которых спортом могут заниматься горожане любых возрастов. Беглов отметил, что в 2021 году привести в порядок планируют восемь площадок.

Он добавил, что площадки должны быть доступны для маломобильных граждан. Благодаря им горожане могут вести активный образ жизни, общаться и отлично проводить время на свежем воздухе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у метро «Проспект Большевиков» благоустроят общественное пространство. Власти планируют сделать пространство с прогулочными аллеями и зонами отдыха.