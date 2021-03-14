Мэр Ниццы заявил о намерении закупать вакцину «Спутник V»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к медицинским властям Франции с призывом обеспечить регион «Спутником V».

Соответствующую просьбу он озвучил в своем Twitter-аккаунте. По его словам, необходимо ускорить темпы вакцинации в Ницце. Мэр отметил, что выступает за децентрализацию во Франции, поскольку в кризисных ситуациях власти в регионах зачастую могут действовать быстрее центральн

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований. На данный момент «Спутник V» одобрен в 51 стране. Последним к этому списку присоединился Азербайджан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава центра Гамалеи назвал «Спутник V» лучшей вакциной в мире по качеству.