Глава центра Гамалеи назвал «Спутник V» лучшей вакциной в мире по качеству

Глава центра Гамалеи назвал &#171;Спутник V&#187; лучшей вакциной в мире по качеству
Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал разработанную специалистами учреждения вакцину от коронавируса «Спутник V» первой по качеству среди существующих в мире антиковидных препаратов на сегодняшний день.

По словам ученого, на данный момент имеются примерно 4-6 вакцин против COVID-19, созданных различными странами, которые выпущены в широкий гражданский оборот. Среди них «Спутник V» «по своим качествам находится на первой позиции», заявил Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, что в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» (Центр имени Гамалеи), «ГамКовидВак» (ГНЦ «Вектор»), и «КовидВак» (Центр имени Чумакова РАН). В мире также широко используются вакцины Pfizer (совместная разработка американских и немецких компаний), Moderna (США), Johnson&Johnson (США) и AstraZeneca (Великобритания и Швейцария).

Ранее gazeta.sb.ru сообщала, что вакцина Johnson&Jhonson только что получила одобрение Всемирной организации здравоохранения.

COVID-19 александр гинцбург вакцина от коронавируса Россия центр имени Гамалеи


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В воскресенье 14 марта петербуржцев ждет облачная и дождливая погода
На Васильевском острове жители 39 домов провели день без отопления из-за ...
В Колпино таксист влетел в автобусную остановку, пострадали три человека
Глава центра Гамалеи назвал «Спутник V» лучшей вакциной в мире по ...
На МКС заделали трещины, но утечка воздуха продолжается
Мясников назвал вирус, которым заражены 95% людей
Суд арестовал второго фигуранта дела о растрате 9,5 млн рублей, ...
На Байкале запустили уникальный глубоководный телескоп Baikal-GVD