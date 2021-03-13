Глава центра Гамалеи назвал «Спутник V» лучшей вакциной в мире по качеству

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал разработанную специалистами учреждения вакцину от коронавируса «Спутник V» первой по качеству среди существующих в мире антиковидных препаратов на сегодняшний день.

По словам ученого, на данный момент имеются примерно 4-6 вакцин против COVID-19, созданных различными странами, которые выпущены в широкий гражданский оборот. Среди них «Спутник V» «по своим качествам находится на первой позиции», заявил Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, что в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» (Центр имени Гамалеи), «ГамКовидВак» (ГНЦ «Вектор»), и «КовидВак» (Центр имени Чумакова РАН). В мире также широко используются вакцины Pfizer (совместная разработка американских и немецких компаний), Moderna (США), Johnson&Johnson (США) и AstraZeneca (Великобритания и Швейцария).

Ранее gazeta.sb.ru сообщала, что вакцина Johnson&Jhonson только что получила одобрение Всемирной организации здравоохранения.