ВОЗ одобрила применение вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson

ВОЗ одобрила применение вакцины от COVID-19 Johnson &#038; Johnson
ВОЗ одобрила применение вакцины. Фото: unsplash

Страны смогут использовать ее в экстренных случаях.

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson в экстренных случаях. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Отмечается, что вакцину рекомендуют использовать в любых странах. Ее можно распространять в рамках механизма COVAX. В ВОЗ отметили, что вакцина доказала свою эффективность и безопасность, она помогает не заболеть даже пожилым людям.

Препарат от Johnson & Johnson — первая однодозовая вакцину, одобренная ВОЗ. Напоминаем, что в России широко используется отечественный препарат «Спутник V». Сейчас для вакцинации доступна еще одна вакцина – «ЭпиВакКорона».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило четыре миллиона.

вакцина ВОЗ пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне рассказали, за какую зарплату готовы терпеть плохую работу
Коронавирус унес жизни еще 43 петербуржцев
В Петербурге сын мог обокрасть собственную пожилую мать
В России за сутки выявили 9 908 случаев COVID
После аварии под Волховом госпитализировали водителя с серьезными переломами
ВОЗ одобрила применение вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson
В Кингисеппе угнали Lexus за 7 миллионов
На Дальневосточном остановились трамваи из-за аварии