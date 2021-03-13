ВОЗ одобрила применение вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson

Страны смогут использовать ее в экстренных случаях.

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson в экстренных случаях. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Отмечается, что вакцину рекомендуют использовать в любых странах. Ее можно распространять в рамках механизма COVAX. В ВОЗ отметили, что вакцина доказала свою эффективность и безопасность, она помогает не заболеть даже пожилым людям.

Препарат от Johnson & Johnson — первая однодозовая вакцину, одобренная ВОЗ. Напоминаем, что в России широко используется отечественный препарат «Спутник V». Сейчас для вакцинации доступна еще одна вакцина – «ЭпиВакКорона».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило четыре миллиона.