Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило четыре миллиона

Во Франции число случаев коронавируса превысило отметку в 4 млн. Об этом сообщает санитарное агентство Santе Publique.

За минувшие сутки коронавирус в республике выявили у 25 229 человек. С начала пандемии во Франции зафиксировано 4 015 560 случаев заражения коронавирусом.

Число смертельных исходов достигло 90 146.

Напомним, 11 марта прошлого года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что посол Франции в России Пьер Леви заявил, что, по его мнению, важно, чтобы препарат одобрило Европейское агентство по лекарства. Он доверяет решение инстанции, так как она будет проводить полноценный научный анализ