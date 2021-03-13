Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило четыре миллиона

Во Франции число случаев коронавируса превысило отметку в 4 млн. Об этом сообщает санитарное агентство Santе Publique.
За минувшие сутки коронавирус в республике выявили у 25 229 человек. С начала пандемии во Франции зафиксировано 4 015 560 случаев заражения коронавирусом.
Число смертельных исходов достигло 90 146.
Напомним, 11 марта прошлого года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что посол Франции в России Пьер Леви заявил, что, по его мнению, важно, чтобы препарат одобрило Европейское агентство по лекарства. Он доверяет решение инстанции, так как она будет проводить полноценный научный анализ