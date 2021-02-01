Франция рассказала, в каком случае будет производить «Спутник V»

Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Для страны важно, чтобы препарат одобрило Европейское агентство по лекарствам.

Франции прокомментировала возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Посол Франции в России Пьер Леви заявил, что, по его мнению, важно, чтобы препарат одобрило Европейское агентство по лекарства. Он доверяет решение инстанции, так как она будет проводить полноценный научный анализ.

Напоминаем, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Эффективность «Спутника V» оценивают высоко – эксперты уверяют, что препарат способен обеспечить полную защиту от тяжелых случаев заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в НИИ гриппа заявили, что британский штамм коронавируса еще не добрался до России. Исключением является один случай инфицирования британским штаммом, который был завезен в РФ в декабре.