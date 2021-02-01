В НИИ гриппа заявили, что британский штамм коронавируса еще не добрался до России

В России выявлен всего один завозной случай заражения британским штаммом коронавируса. Фото: Роспотребнадзор

В России выявлен всего один завозной случай заражения британским штаммом коронавируса. Фото: Роспотребнадзор

Ученые Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева заявили, на территории России не обнаружено ни одного случая заражения зарубежными штаммами коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля. Как сообщается на сайте института, среди выявленных в России вирусов на сегодняшний день не обнаружено новых штаммов коронавируса из Великобритании, Бразилии, ЮАР и США. Исключением является один случай инфицирования британским штаммом, который был завезен в РФ в декабре.

Исследователи добавили, что специалисты мониторят данные о распространении новых штаммов на постоянной основе. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко, в стране провели секвенирование 1547 полных геномов циркулирующих в стране вирусов SARS-CoV-2. Под генетический надзор попали 56 регионов РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист рассказал, когда в России могут ослабить масочный режим.