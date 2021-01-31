Инфекционист рассказал, когда в России могут ослабить масочный режим

Ослабление ограничительных мер в России из-за коронавирусной инфекции может произойти к лету. Жители страны смогут частично отказаться от масок, так как у населения сформируется коллективный иммунитет к болезни.

Такой прогноз составил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».

По словам специалиста, ослабление масочного режима будет означать не полное снятие масок в общественных местах. Россияне лишь смогут иногда находиться без средств защиты, например, чтобы «немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, как диагностировать COVID по внешнему виду языка. Заболевание коронавирусом сопровождается изменениями внешнего вида языка человека. К такому выводу пришли испанские ученые.