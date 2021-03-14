В Британии оценили силу своих и российских танковых войск

В Британии оценили силу своих и российских танковых войск
В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией. Фото: сайт Минобороны РФ

Британские танки нуждаются в модернизации и уступают российским образцам. Об сообщается в докладе комитета по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании.

В частности, в докладе говорится, что в 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, на сегодняшний день — 227, и те, что остались, нуждаются в срочной модернизации.

При этом Россия имеет многочисленные бронетанковые силы, которые постоянно модернизируются. Отмечается, что российские танки, скорее всего, превзошли бы британские в случае гипотетического столкновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственные органы Ленинградской области продолжают расследование уголовного дела, открытого после обнаружения захоронения мирных граждан, убитых во время Великой Отечественной войны. Во время раскопок также нашли стреляные гильзы от карабина K-98 Mauzer, которым была вооружена немецкая армия в годы ВОВ.

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