Останки 20 мирных жителей, убитых немцами в годы войны, нашли в Ленобласти

Массовое захоронение было найдено в Ломоносовском районе. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Массовое захоронение было найдено в Ломоносовском районе. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следственные органы Ленинградской области продолжают расследование уголовного дела, открытого после обнаружения захоронения мирных граждан, убитых во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, массовое захоронение было найдено в Ломоносовском районе. Там лежали останки не менее 20 мирных жителей, большинство из которых дети и подростки. Во время раскопок также нашли стреляные гильзы от карабина K-98 Mauzer, которым была вооружена немецкая армия в годы ВОВ.

Согласно архивным источникам, в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан во время наступления немцев на Ленинград в 1941 году.

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