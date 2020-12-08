Останки 20 мирных жителей, убитых немцами в годы войны, нашли в Ленобласти

Останки 20 мирных жителей, убитых немцами в годы войны, нашли в Ленобласти
Массовое захоронение было найдено в Ломоносовском районе. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следственные органы Ленинградской области продолжают расследование уголовного дела, открытого после обнаружения захоронения мирных граждан, убитых во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, массовое захоронение было найдено в Ломоносовском районе. Там лежали останки не менее 20 мирных жителей, большинство из которых дети и подростки. Во время раскопок также нашли стреляные гильзы от карабина K-98 Mauzer, которым была вооружена немецкая армия в годы ВОВ.

Согласно архивным источникам, в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан во время наступления немцев на Ленинград в 1941 году.

Поисковики нашли останки не менее 20 мирных жителей, большинство из которых дети и подростки. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мину времен войны нашли на чердаке жилого дома в Петербурге.

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