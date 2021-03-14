После пожара на улице Зины Портновой в больницу увезли одного человека

После пожара на улице Зины Портновой в больницу увезли одного человека
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Появились подробности пожара в коммунальной квартире на улице Зины Портновой.

Напомним, в воскресенье, 14 марта, пожар произошел в 9-этажном доме №21 на улице Зины Портновой в Кировском районе.

Сообщение о возгорании поступило в 15:59. Огонь охватил обстановку в трехкомнатной квартире на площади 5 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 16:32. В ликвидации пожара участвовали три единицы спецтехники и 15 человек личного состава МЧС.

Справиться с огнем удалось в 16:32. Из горящей квартиры спасли четырех человек (все взрослые), один из них увезли в больницу. Трое от госпитализации отказались.

С вышележащих этажей пожарные эвакуировали шесть человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Вороньем острове Тосненского района пожар случился в частном доме на площади 138 квадратных метров. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 2:40.

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