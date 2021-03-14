Лукашенко отреагировал на претензии к белорусской песне на Евровидении

Он заявил, что допускает замену композиции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал претензии Европейского вещательного союза к песне группы «Галасы ЗМеста». Об этом сегодня, 14 марта, пишет агентство Sputnik Беларусь.

Он отметил, что страну начинают «по всем фронтам поджимать». Лукашенко убежден, что благодаря скандалу конкурс получил дополнительный пиар. Политик также добавил, что песню можно заменить и в этом нет никакой проблемы.

Напоминаем, что организаторы конкурса заметили политический подтекст в песне от Белоруссии. Композицию потребовали заменить, иначе страну обещали дисквалифицировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что появилось видео песни, с которой Манижа будет представлять Россию на «Евровидении».