Петербурженка победила в международном конкурсе со съедобным «Хищником»

Кондитер хорошо проработала каждую деталь своего героя.

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Холодцова выиграла в международном конкурсе Cale International. Она испекла торт в виде фигурки популярного киногероя Хищника. О своей победе женщина рассказала в Instagram-аккаунте.

Кондитер стала первой в номинации «декоративных фигурок». Высота торта – 34 сантиметра. Он вполне съедобный, хоть и предназначается для выставки. Комментаторы остались в шоке от проработки деталей монстра.

Напоминаем, что Хищника можно увидеть в одноименном фильме 1987 года, в котором снимается Арнольд Шварценеггер. Персонаж появляется в шести лентах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Петербурга оскорбила дискриминационная дегустация тортов.