Жителей Петербурга оскорбила дискриминационная дегустация тортов

Организаторы кондитерского мероприятия в Петербурге запустили дегустацию тортов и рассказали об условиях участия в листовках, развешенных по всему городу.

«Сладкое» предложение некоторые горожане, однако, сочли оскорбительным. Все дело в том, что стоимость входа на мероприятия зависит от веса посетителя. Так, человек, весящий до 100 кг должен заплатить 500 рублей за вход, а люди с весом от 100 кг — 750 рублей.

Возмущенный пост вместе с фотографией рекламной листовки опубликовала участница группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Муж весит 109 килограмм и с какого перепугу ему платить больше? Откровенная дискриминация по признаку лишнего веса», — считает женщина. Она отметила, что на организаторов ярмарки уже написали жалобу в УФАС. Позже организаторы сообщили, что не знали о происхождении этой рекламы и уже проводят разбирательство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец получил условный срок, оскорбив сотрудника полиции.