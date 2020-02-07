Петербуржец получил условный срок за нецензурное оскорбление полицейского

Петербуржец получил условный срок за нецензурное оскорбление полицейского
Подсудимый признал свою вину. Фото: Baltphoto

Приморский суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год жителю Петербурга, который оскорбил сотрудника полиции.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля прошлого года рядом с домом 25 на улице Планерной.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отреагировал на требование полицейского, который попросил прекратить дебоширить, весьма неоднозначно. Он обматерил сотрудника правопорядка и попытался ударить его.

«Таким образом, он совершил угрозу применения насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Подсудимый признал свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Петербурга обвиняется в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
оскорбление полицейский суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК проводит проверку после трагедии на льду Лахтинского разлива
Замначальника Генштаба задержан по делу о многомиллиардном хищении
Виталий Милонов попросит правительство разобраться с Samsung
Траулер с рыбаками из Ленобласти затонул в водах Эстонии
Кокорин: «Никаких переговоров с «Балтикой» не было»
Петербуржец получил условный срок за нецензурное оскорбление полицейского
Почти во всех аптеках России выросли цены на маски
Санавиация помогла трем жителям Ленобласти за день