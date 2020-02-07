Петербуржец получил условный срок за нецензурное оскорбление полицейского

Приморский суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год жителю Петербурга, который оскорбил сотрудника полиции.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля прошлого года рядом с домом 25 на улице Планерной.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отреагировал на требование полицейского, который попросил прекратить дебоширить, весьма неоднозначно. Он обматерил сотрудника правопорядка и попытался ударить его.

«Таким образом, он совершил угрозу применения насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Подсудимый признал свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Петербурга обвиняется в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.