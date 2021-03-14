У дома на Энгельса нашли предмет похожий на бомбу

Найденный предмет оказался не опасным. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Найденный предмет оказался не опасным. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Специалисты осмотрели его и выяснили, что он не представляет никакой опасности.

На проспекте Энгельса 14 марта нашли подозрительный предмет в пакете – он был похож на бомбу. На место вызвали сотрудников спецслужб, которые проверили его. Об этом пишет «Мойка78».

Специалисты установили, что предмет не представляет никакой опасности. Перед ними оказался пустой корпус учебной гранаты. Непонятно, как он оказался у жилого дома. Напоминаем, что о «бомбе» сообщили местные жители, которые нашли ее у одного из подъездов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд в Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк с муляжом гранаты. По словам мужчины, он ограбил банк, так как ему было необходимо вернуть долг своим знакомым.