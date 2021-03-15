В Купчино ранним утром вспыхнула «однушка»

В Купчино ранним утром вспыхнула &#171;однушка&#187;
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар. С огнем боролись 12 спасателей.

Возгорание случилось в понедельник, 15 марта, в доме №11 на Купчинской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около половины пятого утра. Сотрудники выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 2 «квадратов».

К 5:46 огонь был полностью потушен. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после пожара на улице Зины Портновой в больницу увезли одного человека.

ГУ МЧС России по Петербургу купчино новости СПб


 

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