В Купчино ранним утром вспыхнула «однушка»

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар. С огнем боролись 12 спасателей.

Возгорание случилось в понедельник, 15 марта, в доме №11 на Купчинской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около половины пятого утра. Сотрудники выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 2 «квадратов».

К 5:46 огонь был полностью потушен. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после пожара на улице Зины Портновой в больницу увезли одного человека.