Спасатели нашли тело пенсионерки после пожара в квартире в Купчино

Спасатели нашли тело пенсионерки после пожара в квартире в Купчино
Труп направлен в морг. Фото: Pixabay

Сегодня утром во Фрунзенском районе Петербурга спасатели тушили однокомнатную квартиру. В помещении обнаружили труп женщины.

Трагический инцидент случился в понедельник, 15 марта, в доме № 11 по Купчинской улице. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 4:32. К 5:46 огнеборцы полностью потушили пламя.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в обгоревшей квартире нашли труп 85-летней женщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в доме на Купчинской улице тушили 12 спасателей. Воднокомнатной квартире горела обстановка на площади 2 «квадратов».

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