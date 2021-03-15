Губернатор Ставрополья Владимиров уволил правительство края

В Ставропольском крае глава региона принял решение, что новый состав кабинета министров будет сформирован только после антикоррупционной проверки каждого чиновника.
Об этом Владимир Владимиров сообщил в своем инстаграме.
Напомним, что 12 марта задержан заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев. Ему предъявлено обвинение по коррупционным статьям.
Губернатор назвал эту ситуацию экстраординарной и пояснил, что последуют решительные действия.
Утром 15 марта на рабочей планерке Владимиров отправил правительство края в отставку. На сегодняшний день власти края продолжают работать с приставками и.о.
Полноценно вернуться к своей работе власти Ставропольского края смогут только после проверки правоохранительными органами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что двое сотрудников УФСИН попались на получении взятки в 15 тысяч в Петербурге.