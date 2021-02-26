Двое сотрудников УФСИН попались на получении взятки в 15 тысяч в Петербурге

В Петербурге двум сотрудникам УФСИН предъявлено обвинение в получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве от заключенного.

По данным следствия, 25 февраля на территории Красносельского района города инспектор получила через посредника от условно осужденного взятку в размере 15 тыс. рублей, пообещав создать ему «привилегированные» условия.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, стражи порядка задержали 41-летнюю инспектора отдела исполнения наказаний, а также 43-летнего старшего инспектора того же отдела.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уличить сотрудников УФСИН во взяточничестве удалось отделу собственной безопасности.