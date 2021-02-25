В Петербурге задержали сотрудников УФСИН за попытку взятки от осужденного

В Петербурге задержали сотрудников УФСИН за попытку взятки от осужденного
Сотрудникам УФСИН грозит срок. Фото: pixabay.com

В Северной столице двух сотрудников УФСИН подозревают во взяточничестве. Они якобы за деньги обещали создать «привилегированные» условия для осужденных.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает пресс-служба ведомства, уличить злоумышленников удалось отделу собственной безопасности. Отмечается, что двое сотрудников пытались взять деньги с осужденного, а взамен пообещали ему удобные условия для отбывания наказания. Однако у них этого не получилось.

На данный момент материалы дела направлены в петербургский следственный Главк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали двух бизнесменов после обысков по делу о хищении госимущества. В деле фигурирует пять объектов, которые находятся в исторических зданиях Петербурга. Общий ущерб составляет 300 млн рублей.

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