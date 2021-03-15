Заброшенное «Красное знамя» купили

Заброшенное «Красное знамя» купили
Бывшая Трикотажная фабрика "Красное знамя". Фото: gov.spb.ru

Комплекс зданий трикотажной фабрики «Красное знамя» купил холдинг AAG. По данным Росреестра, сделка была закрыта в середине февраля.

Холдинг занимается реализацией собственных проектов жилищного строительства в сегменте комфорт-плюс и бизнес классов. Также холдинг предоставляет услуги по развитию инвестиционно-строительных проектов собственникам объектов недвижимости.

Комплекс зданий «Красного знамени» расположен между Пионерской и Большой Разночинной улицами. Весь комплекс построек, относящихся к фабрике «Красное знамя», охраняется государством как объект культурного наследия.

«Красное знамя» до революции было фабрикой Керстена, после приватизации постсоветской эпохи – ОАО «Красное знамя». Фабрика выпускала чулочно-трикотажные изделия, была гигантом трикотажной промышленности СССР. Имела также производственную площадку в Выборге. Сейчас фабрика фактически заброшена.

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