Находившийся «под кайфом» водитель мусоровоза насмерть сбил пенсионерку

В Выборгском районе Петербурга вынесен приговор водителю мусоровоза Алексею Габидуллину, который насмерть сбил пожилую женщину.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, все случилось 9 октября 2019 года. Установлено, что Габидуллин, будучи работником ОАО «Автопарк №3 Спецтранс», приступил к загрузке мусора в мусоровоз. При этом он управлял мусоровозом в состоянии наркотического опьянения. Мусоровоз под управлением Габидуллина ехал задним ходом по тротуару на улице Есенина. Водитель не убедился в безопасности своего маневра и наехал на пенсионерку. Пожилая женщина скончалась от полученных многочисленных травм.

Уголовное дело расследовалось по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

С учетом позиции обвинения, суд приговорил Габидуллина к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права на управление транспортным средством сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.