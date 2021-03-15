Здание тубдиспансера на Боровой улице передадут РПЦ

Здание на Боровой улице, где сейчас находится Противотуберкулезный диспансер №17, должно быть передано Петербургской епархии РПЦ.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений (КИО), заявление о передаче здания — бывшего подворья Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря (Боровая улица, дом 1, литера А), было подано Санкт-Петербургской епархией РПЦ еще в конце 2015 года.

В КИО уточнили, что здание относится к имуществу религиозного назначения и должно быть передано религиозной организации в соответствии с федеральным законодательством.

Для передачи имущества РПЦ должен быть утвержден план мероприятий, включающий и перебазирование противотуберкулезного диспансера в другое здание. В комитете по здравоохранению сообщали, что уже разработан план мероприятий по реорганизации городской фтизиатрической службы. Скорее всего, специалисты тубдиспансера №17 к концу лета этого года перебазируются на площадку Городского противотуберкулезного диспансера на Звездной улице, где им выделят кабинеты.