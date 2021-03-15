Общественный транспорт Петербурга обещают перевести на природный газ до 2024 года

В Северной столице подписано соглашение о внедрении газомоторного топлива в городском общественном транспорте. На это потратят 430 млн рублей.
Соглашение подписали губернатор Александр Беглов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава Минпромторга Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Кокогин. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Смольного.
Документ предполагает обеспечение поэтапного перехода городского транспорта на газомоторное топливо в течение ближайших трех лет. На природный гах планируют перевести автомобильный и водный пассажирский транспорт, а также коммунальную технику.
На эти цели из федерального и городского бюджетов направят 430 млн рублей.
В настоящее время в Петербурге есть 10 газозаправочных объектов «Газпрома». К 2024 году их станет 25.
КАМАЗ будет производить в необходимом количестве автобусы и коммунальную технику, которые работают на газомоторном топливе.
Кроме того, в этом году город закупит 54 автобуса и два автомобиля коммунальных служб.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получит 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры.