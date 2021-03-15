Сезон разводки мостов начинается в Петербурге этой ночью

Сезон разводки мостов начинается в Петербурге этой ночью
Мосты по Неве и Малой Неве будут разводить вплоть до начала полноценного навигационного сезона 10 апреля. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице начинается проведение технологических разводок мостов через реки Нева и Малая Нева.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Мостотреста», преднавигационный период 2021 года стартует с разводки Дворцового и Большеохтинского мостов. Мосты проверят на работоспособность уже этой ночью, с 15 на 16 марта.

Разводка Дворцового моста будет проходить с 01:10 до 02:50, а также с 03:10 до 04:55. Большеохтинский мост разведут с 02:00 до 05:00.

Мосты по Неве и Малой Неве будут разводить вплоть до начала полноценного навигационного сезона 10 апреля. За это время специалисты разведут городские мосты порядка 50 раз.

В «Мостотресте» представили график разводки на ближайшую неделю. Так, в ночь на 17 марта будут разведены Большеохтинский мост (с 02:00 до 05:00) и Биржевой мост (с 02:00 до 04:55). А в ночь на 18 марта и на 19 марта будет разведен Троицкий мост ( 01:20 до 04:50).

Отмечается, что технологические разводки необходимы для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День Святого Патрика Дворцовый мост позеленеет.

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