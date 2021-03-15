Наталия Путиловская: к полноценной дистанционке пока не готов никто

Новый руководитель комитета по образованию считает, что Петербург с вызовами пандемии справился. Впрочем, признала она, пока к полноценному дистанционному образованию, как оказалось, не готов никто.

Дистанционное образование Путиловская оценила, давая интервью «Фонтанке». По ее словам, анализ проблем, с которым столкнулась городская система обучения, в ведомстве провели еще до нее. Комитет признал: образовательные платформы не выдерживали, учителям приходилось осваивать технику и искать цифровой материал, а родители провели не один месяц на нервах.

Путиловская также уточнила, что после перехода на смешанный формат обучения, возможностью продолжить учиться дистанционно воспользовались 22 тысячи учеников. Остальные пошли в школы. Причина, в том числе, по мнению главы комитета, была и в том, что не у каждого родителя есть возможность оставлять ребенка дома с няней или бабушкой.

Отметим, что организация дистанционного обучения прошлой весной в Петербурге провалилась. Городская система образования столкнулась ни с одной проблемой – не все учителя разбирались в технике, ее не хватало, не было платформ для взаимодействия с учениками, а родителям пришлось взять на себя часть работы преподавателей.

В новом учебном году школьникам и их родителям предложили смешанную форму обучения, при которой желающие могли уйти на дистанционку.

Новый формат работы также вызывал множество вопросов — родителей беспокоила проверка домашних заданий, контроль знаний, аттестация и соответствие дистанционной программы очной.

Как писала Gazeta.SPb, Наталия Путиловская стала председателем комитета по образованию в феврале этого года. В ведомстве она уже работала в прошлом, а руководство ей прочил еще в 2012-м году, поскольку на тот момент она была первым заместителем председателя комитета. В тот раз должность отдали Жанне Воробьевой, а Путиловская отправилась в администрацию Колпинского района.