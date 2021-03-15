Вооруженный ножом неизвестный ограбил офис микрозаймов в Петербурге

Вооруженный ножом неизвестный ограбил офис микрозаймов в Петербурге
Неизвестный был вооружен ножом. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, напавшего на отделение микрофинансовой организации в Приморском районе.

По информации главного управления МВД по Петербургу, все произошло сегодня около половины десятого утра на улице Уточкина. В полицию сообщили, что неизвестный вошел в помещение микрофинансовой организации. Он был вооружен ножом и угрожал сотруднику физической расправой, если тот не отдаст ему выручку. В итоге злоумышленнику удалось похитить 20 тысяч рублей, после чего он скрылся в неизвестном направлении.

Полиция приняла меры к розыску и задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в отеле на Таллинском шоссе постояльцы устроили драку в киношном стиле.

новости СПб полиция приморский район разбойное нападение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГАТИ поручила восстановить асфальт и газоны после устранения коммунальных ...
Глава СПЧ предложил изменить закон, чтобы «супербогачи» платили хотя бы 13% ...
Вооруженный ножом неизвестный ограбил офис микрозаймов в Петербурге
Сразу в двух школах Кронштадта прокуроры нашли кишечную палочку
Колтушские высоты огородили строительными заборами: активисты бьют тревогу
«Спутника V» в Петербурге осталось лишь на одну неделю
В отеле на Таллинском шоссе постояльцы устроили драку в киношном стиле
В Кронштадте заложили камень на месте будущего памятника в память о ...