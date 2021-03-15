Вооруженный ножом неизвестный ограбил офис микрозаймов в Петербурге

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, напавшего на отделение микрофинансовой организации в Приморском районе.

По информации главного управления МВД по Петербургу, все произошло сегодня около половины десятого утра на улице Уточкина. В полицию сообщили, что неизвестный вошел в помещение микрофинансовой организации. Он был вооружен ножом и угрожал сотруднику физической расправой, если тот не отдаст ему выручку. В итоге злоумышленнику удалось похитить 20 тысяч рублей, после чего он скрылся в неизвестном направлении.

Полиция приняла меры к розыску и задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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