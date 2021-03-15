Экс-начальника отдела петербургской таможни арестовали по делу о взятке в 20 млн рублей

Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения для бывшего руководителя отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Ему вменяют статью о получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, следователь ходатайствовал о заключении Гусева под стражу. Басманный суд удовлетворил требование следствия и отправил обвиняемого в СИЗО до 26 апреля текущего года.

Олег Гусев проходит обвиняемым по уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Это предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По данным Следственного комитета, Гусев получил взятку в размере 20 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыто дело о взятках заместителю главы Турухтанного таможенного поста.