В Петербурге раскрыто дело о взятках заместителю главы Турухтанного таможенного поста

Получателю взяток уже вынесли приговор, посредника ожидает суд, расследование в отношении взяткодателя продолжается. Фото: пресс-служба СУ СК РФ на транспорте по Северо-Западу

Получателю взяток уже вынесли приговор, посредника ожидает суд, расследование в отношении взяткодателя продолжается. Фото: пресс-служба СУ СК РФ на транспорте по Северо-Западу

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего жителя Ленобласти. Мужчину обвиняют в посредничестве при передаче крупных взяток (п.»б» ч.3 ст.291.1 УК РФ).

По информации следствия, весной 2019 года преступник, работавший в одной из организаций, занимающихся перевозками, по поручению своего начальства передавал инспекторам Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни деньги, предназначенные в качестве взятки для заместителя главы данного поста из расчет 1,5 тысяч рублей за одну транзитную декларацию.

За время коррупционной деятельности посредник таким образом передал более 500 тысяч рублей. Получателю взяток уже вынесли приговор, уголовное дело в отношении взяткодателя еще расследуется. Приговор посреднику вынесет Кировский районный суд после рассмотрения дела по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двое сотрудников УФСИН попались на получении взятки в 15 тысяч рублей.