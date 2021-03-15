Власти выделят 500 млн рублей на обновление домов в Ленобласти

Дома приведут в порядок в рамках программы капремонта.

Власти Ленинградской области в 2021 году готовы выделить 500 миллионов рублей на обновление домов в регионе. Известно, что за ближайшие три года планируют отремонтировать более 3,3 тысяч зданий. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Большое внимание власти уделят замене лифтов, ремонту фасадов и обновлению домов-памятников. Летом текущего года хотят привести в порядок десять жилых исторических домов в Выборге, после чего приступят к ремонту еще десяти зданий. Также отремонтируют дома в Ивангороде и Новой Ладоге.

Отмечается, что часть работ выделяется за счет взносов жителей за капительный ремонт, а какие-то деньги – из бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов проинспектировал ремонт стадиона «Спартак» в Зеленогорске.