Барецкий вызвал Лозу на ринг после критики певицы Манижи

Барецкий вызвал Лозу на ринг после критики певицы Манижи
Стас Барецкий. Фото: www.instagram.com/stas_bareckiy/

Российский шоумен Стас Барецкий вызвал на ринг певца Юрия Лозу. По мнению экс-участника «Ленинграда», тот слишком часто начал разбрасываться оскорбительными заявлениями.

Об этом Стас Барецкий сообщил в разговоре с Gazeta.SPb.

«Лоза превратился в брюзгу. Я хочу его вообще на ринг вызвать, готов с ним сразиться, если захочет. Глядя на него, могу сказать, что в весе у нас не особо большая разница. Он в каждой бочке затычка. Вот он обижает певицу, которая от России должна выступать (певица Манижа будет представлять Россию на «Евровидении» в 2021-м году – ред.). А я считаю, пусть выступает. На «Евровидении уже никто не хочет выступать – бессмысленная трата времени», — заметил шоумен.

Отметим, что выбор певицы Манижи как представительницы России на международном музыкальном конкурсе вызвал неоднозначную реакцию. Многие россияне надеялись на то, что страну на «Евровидении» все-таки представит петербургская группа Little Big, которая должна была выступать в прошлом году.

Раскритиковали певицу и знаменитости. Юрий Лоза, в частности отметил, что ни одна песня исполнительницы не стала в России хитом. При этом он подчеркнул: представлять страну на состязании будет «то, что никому здесь, в России, не надо». Ранее Лоза призывал российских артистов не исполнять англоязычные песни на «Евровидении». По его мнению, конкурс должен стать площадкой для популяризации русской культуры.

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