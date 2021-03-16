Сначала ракетницей, затем ножом: в Петербурге на Бухарестской водитель покалечил своего пассажира 

Потерпевшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Во Фрунзенском районе Петербурга камера видеонаблюдения зафиксировала, как из белой иномарки, остановившись недалеко от пешеходной зоны, выпал человек.
Как стало известно полиции, между мужчинами в автомобиле произошла ссора.
Вокруг машины были клубы дыма. А когда из неё, скрючившись, прикрывая лицо руками, с пассажирского сидения выходил человек, выпала горящая ракетница.
Пассажир пытался уйти, но водитель иномарки нагнал его, с силой толкнул и повалил на тротуар.
Затем правонарушитель подошел к машине, закрыл двери, взял нож и вернулся к лежащему пассажиру. Нанёс ему несколько ударов ножом и скрылся на автомобиле.
Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что петербуржца отправили на два года за нападение на знакомого, которого он бил руками, бутылкой, стулом.