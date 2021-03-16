В Петербурге с началом очной учебы студенты стали активнее покупать проездные

В связи с началом очных занятий в вузах Петербурга объем продаж студенческих проездных билетов за месяц вырос почти на 26 тыс. штук. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Так как учеба перестала быть дистанционной, то объём реализации студенческих проездных билетов вырос.

За февраль студенты приобрели 67, 8 тыс. месячных единых билетов, на трамвай, троллейбус, автобус и метро. Это на 25, 9 тыс. штук больше, чем в январе.

Выяснилось, что проездной на все виды транспорта был и остается самым популярным билетом у студентов. Он есть у каждого второго учащегося университета города.

Всего за первые два месяца 2021 года студенты приобрели 212 657 проездных.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что благотворительная организация «Ночлежка» собирает проездные и жетоны для своих подопечных.