Благотворительная организация «Ночлежка» собирает проездные и жетоны для своих подопечных

Передать жетоны, проездные или финансовые пожертвования можно лично или через копилки, установленные в разных районах Петербурга. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Передать жетоны, проездные или финансовые пожертвования можно лично или через копилки, установленные в разных районах Петербурга. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным, объявила сбор жетонов и проездных билетов на общественный транспорт для своих подопечных.

Сотрудники фонда отметили, что запасы, которые удалось сформировать с помощью горожан в предыдущие сборы, истощились, поэтому «Ночлежке» вновь нужна помощь неравнодушных петербуржцев. В приюте объясняют, что так подопечным будет проще добраться до различных проектов организации, расположенных в разных частях города.

Передать жетоны или проездные можно, заглянув в саму «Ночлежку», которая находится по адресу Боровая улица, 112Б. Принимают билеты ежедневно до 21:00. Кроме того, в разных районах Петербурга стоят копилки для пожертвований: посмотреть их точный список можно на сайте организации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за помощью к жителям Северной столицы также обращается центр помощи диким животным «Велес», находящийся в трудной финансовой ситуации.