Центр «Велес» просит петербуржцев о помощи

Центр помощи диким животным «Велес» просит петербуржцев помочь прокормить животных. Организация испытывает финансовые трудности.

«Закупка мяса и куры тоннами, закупка других продуктов питания, заработная плата сотрудникам, оплата электричества, угля, медикаменты, сено и солома, комбикорм десятками мешков и многое-многое другое… И, к большому сожалению, все цены постоянно растут», — говорится в сообщении на официальной странице центра «ВКонтакте».

. Подробности опубликованы на странице РКЦ «Велес» в социальной сети «Вконтакте».

В «Велесе» живут более 200 животных, в частности 20 медведей, пять львов и 14 лосей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центр помощи диким животным «Велес» в Петербурге доставили истощенную львицу Киару. Хищницу использовали в цирковых номерах, заставляли танцевать за мясо и фотографироваться с туристами в Сочи.