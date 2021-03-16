Американские ученые: повышенной заразностью коронавируса обладают люди с ожирением и в преклонных годах

Американские ученые установили связь между лишним весом, возрастом и распространением коронавируса. Фото: pixabay.com

Американские ученые установили связь между лишним весом, возрастом и распространением коронавируса. Фото: pixabay.com

Ученые Гарварда и Массачусетского технологического института объяснили, почему престарелые граждане и люди с ожирением обладают свойством повышенной заразности коронавируса.

Как удалось выяснить американским исследователям, эти люди могут выделять большое количество аэрозоля, а значит при заражении они будут насыщать пространство большим числом частиц вируса.

Исследования показали, что нет связи между полом и объемом выдыхаемого аэрозоля.

Но есть зависимость между числом прожитых лет и индексом массы тела (ИМТ). В ходе проведения исследования было выявлено, что 80% выдыхаемого аэрозоля приходилось на 18% человек (35 из 194).

При этом люди с более низким ИМТ выдыхали намного меньше капель, чем те, у кого был большой вес.

Меньше всех частиц выделила возрастная группа до 26 лет.

Однако лишний вес и возраст не единственные причины стать суперраспространителем вируса.

Важно состояние иммунитета, механизм передачи инфекции, вирусная нагрузка и совместная инфекция с другим патогеном.

И все же специалисты считают, что пока рано делать однозначные выводы и нужно продолжать исследования.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что американские ученые заявили о быстром распространении британского штамма в США.